Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Dierdorf (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es in der Selterser Straße in Dierdorf, Ot. Brückrachdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin (vermutlich im höheren Erwachsenenalter) eines älteren, silberfarbenen Mercedes passierte trotz Gegenverkehr eine bauliche Fahrbahnverengung. Hierbei berührten sich die Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell