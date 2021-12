Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, dem 01.12.2021, 18:00 Uhr, bis zum daraufolgenden Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich in Saalfeld in der Beulwitzer Straße Höhe Hausnummer 37 ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Geschädigte parkte seinen Pkw Mercedes Vito am besagten Ort und stellte anschließend eine Eindellung im Bereich der rechten mittleren Fahrzeugseite fest, sodass ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

