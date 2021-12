Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Am Montag gegen 16:00 Uhr stieß ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines vermutlich dunkelgrauen VW Passat Kombi mit Apoldaer Kennzeichen gegen einen geparkten Skoda Rapid in der Weinbergstraße in Rudolstadt. Der Verursacher machte sich danach aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

