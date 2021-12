Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Post lag über ein Jahr im PKW

Saalfeld (ots)

Montagnachmittag wurde ein unverschlossener Peugeot mit eingeschlagener Heckscheibe in einer Tiefgarage in Saalfeld festgestellt. Im Auto lagen zahlreiche Briefsendungen sowie kleine Päckchen, die offensichtlich nicht zugestellt wurden. Als die Beamten den Fahrzeughalter zu Hause aufsuchten und befragten, gab er an, dass die beschädigte Scheibe von einem Einbruch in Berlin stammte und er dies dort angezeigt hatte. Die Brief- und Päckchensendungen hätte er als Kurier bereits im vergangenen Jahr ausliefern müssen. Da diese angeblich nicht zustellbar waren, ließ er sie einfach im Fahrzeug liegen. Dafür erhielt der 25-Jährige eine Anzeige. Die Postsendungen wurden sichergestellt. Ob diese mit einem Jahr Verspätung doch noch zugestellt werden können, wird nun geprüft.

