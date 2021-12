Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Glühlampen von Weihnachtsbaumbeleuchtung gestohlen

Bad Blankenburg (ots)

Die Leiterin des Bauhofes teilte der Polizei mit, dass Unbekannte im Zeitraum vom 03.12.2021 (Freitag) bis zum 05.12.2021 (Sonntag) insgesamt 20 Glühlampen E14 im Wert von rund 100 Euro von der städtischen Weihnachtsbaumbeleuchtung des Weihnachtsbaumes entwendeten. Die 6 Meter hohe Fichte steht auf einer Grünfläche gegenüber des Kreditinstituts an der Ecke Untere Marktstraße/Abzweig Straße "Am Oelberg" in Bad Blankenburg. Weitere 25 Glühlampen E14 ließen Unbekannte zwischen Montag und Dienstag vom Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Bad Blankenburg mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell