Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Kind am Knie verletzt - Zeugen und SUV-Fahrer gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (24. Juni, gegen 14:40 Uhr) soll ein heller SUV auf der Arndtstraße im Vorbeifahren ein ihm entgegenkommendes Kind auf einem Fahrrad am Knie touchiert haben. Dabei soll sich der sieben Jahre alte Junge am Knie leicht verletzt haben. Der unbekannte Fahrer des SUV soll kurz angehalten haben, danach aber weitergefahren sein. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls und nach dem Fahrer des hellen SUV. Er soll ein weißes Hemd und eine schwarze Brille mit runden Gläsern getragen haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

