POL-WAF: Ahlen. Kreuzung war nach Verkehrsunfall für eine Stunde gesperrt

Warendorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 8.3.2021, 21.30 Uhr war die Kreuzung Emanuel-von-Ketteler Straße/Am Stockpieper für etwa eine Stunde gesperrt. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Stockpieper in Richtung Zechengelände. Als der Sassenberger die Kreuzung geradeaus überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Auto eines 35-Jährigen, der in Richtung Bahnline fuhr. Der Ahlener sowie seine 32-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte kümmerten sich am Unfallort um die Versorgung der Ahlenerin. Kräfte der Feuerwehr übernahmen die Reinigung der Fahrbahn, da aus den beschädigten Autos Betriebsstoffe ausliefen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

