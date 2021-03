Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt, RTH im Einsatz

Warendorf (ots)

Am 08.03.2021, gegen 16.00 Uhr kam es in Sassenberg, auf der Kreisstraße 18 in Höhe der Ems zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Zur Unfallzeit fuhr ein 29-jähriger Ahlener mit seinem PKW BMW von Sassenberg in Richtung Warendorf. In Höhe der dortigen Emsbrücke überquerte eine 68-jährige Warendorferin die Straße. Die Warendorferin wurde durch den PKW des Ahleners erfasst und anschließend wieder auf die Straße geschleudert. Durch den Unfall wurde die 68-jährige schwer verletzt. Sie wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme - bis gegen 18 Uhr - wurde die Kreisstraße 18 komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell