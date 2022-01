Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 30.1.2022 verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 15.45 Uhr im Ahlener Kreisverkehr Europaplatz ereignet hat. Der 18-Jährige kam aus Richtung Dolberg und befuhr mit seinem Krad den Kreisverkehr. Als er die Einmündung August-Kirchner-Straße passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 72-Jährigen. Die Ahlenerin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Auto in den Kreisverkehr ein. Der Ahlener stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell