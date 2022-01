Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Fahrer unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Samstag, 29.1.2022 kontrollierten Polizisten gegen 6.40 Uhr einen Autofahrer auf der Eickenbecker Straße in Drensteinfurt. Der Rinkeroder gab auf Nachfrage an, dass er am Vortrag Betäubungsmittel konsumiert habe. Daraufhin führte der 53-Jährige einen Drogenvortest durch, der positiv war. Die Beamten ließen dem Mann nun eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen. Des Weiteren fanden die Einsatzkräfte in der Kleidung des Rinkeroders sowie in seiner Wohnung noch Betäubungsmittel. Diese stellten die Polizisten sicher und leiteten für beide Verstöße Verfahren ein.

