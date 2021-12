Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Trickdiebstahl auf Autobahnparkplatz der BAB 4

Eisenberg (ots)

Am Mittwochmorgen alarmierte ein 41-Jähriger die Autobahnpolizei nachdem er auf dem Autobahnparkplatz Kuhberg Dieben zum Opfer gefallen war. Demnach war der 41-Jährige gegen 04:00 Uhr auf dem Parkplatz der A 4 in Richtung Berlin von zwei Unbekannten angesprochen worden. Sie haben auf eine vermeintliche Reifenpanne am Fahrzeug des 41-Jährigen hingewiesen. Als der Mann abgelenkt war und sich den Schaden besah, habe ihm offenbar einer der unbekannten Männer die Wertsachen aus seinem Pkw gestohlen. Danach haben sich die beiden Männer, die den Aussagen nach polnisch gesprochen haben sollen und auf ein Alter zwischen 25 und 30 Jahren geschätzt wurden, vom Parkplatz entfernt. Welches Fahrzeug von den mutmaßlichen Tätern genutzt wurde, ist derzeit noch unklar. Der 41-jährige Geschädigte büßte rund 200 EUR und Bargeld in ausländischer Währung ein. Es stellte sich heraus, dass die Reifenpanne durch das Aufdrehen des Reifenventils durch die Täter offenbar herbeigeführt worden war.

