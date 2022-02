Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen/Ennigerloh/Sassenberg. Versammlungen am Montagabend

Warendorf (ots)

Am Montag, 31.1.2022 fanden erneut Versammlungen im Kreis Warendorf statt.

In Ahlen hatte die Gruppe "Ahlener Apell" zu 18.00 Uhr zu einer Versammlung auf dem Marienplatz aufgerufen. An der bei der Polizei angezeigten Kundgebung nahmen etwa 100 Personen teil und es wurden fünf Redebeiträge abgehalten. Die Kundgebung endete gegen 18.45 Uhr. Die von der Polizei und Ordnungsamt geschützte Versammlung verlief störungsfrei und alle Teilnehmenden hielten sich an die Regelungen der Coronaschutzverordnung.

Gegen 18.00 Uhr kam es zu einer zweiten friedlichen Versammlung in der Ahlener Innenstadt, die nicht bei der Polizei angezeigt war. An dieser nahmen etwa 90 Personen teil und endete gegen 18.45 Uhr. Auch diese Versammlung wurde von Kräften des Ordnungsamtes der Stadt und der Polizei geschützt. In zwei Fällen schritten Ordnungsamtsmitarbeiter ein, da gegen die Maskentragepflicht verstoßen wurde. Des Weiteren leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen der nicht angezeigten Versammlung ein.

In Ennigerloh versammelte sich ein Dutzend Menschen, um gemeinsam durch die Innenstadt zu ziehen. Der nicht angezeigte Aufzug startete um 18.00 Uhr und endete um 19.00 Uhr. Neben des Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetzes, leiteten Kräfte des Ordnungsamtes noch Bußgeldverfahren gegen fünf Personen ein. Diese hielten sich nicht an die Vorgaben der Coronaschutzverordnung und trugen keine vorgeschriebene Maske.

Mit vier Personen war die Versammlung in Sassenberg die Kleinste. Von 18.00 Uhr bis 18.40 Uhr zog diese Gruppe durch die Innenstadt. Dabei hielten sich die Teilenehmenden an die Hygienemaßnahmen. Da auch diese Versammlung nicht angezeigt war, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell