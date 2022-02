Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger/Beckum-Vellern. Gestohlenes Wohnmobil in Vellern entdeckt - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 31.1.2022, 7:51 Uhr

Warendorf (ots)

Das in der Nacht zu Montag, 31.1.2022 in Enniger gestohlene Wohnmobil wurde am Montagvormittag in Vellern am Sportplatz aufgefunden. Dort hatten es der oder die Täter abgestellt. Das Wohnmobil Fiat Pössl wurde sichergestellt, um mögliche Spuren zu sichern. Wer hat das Abstellen beobachtet? Wem sind am Sportplatz verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

