POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall vor Baustellenampel

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.2.2022 kam es gegen 10.45 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Warendorfer Straße zwischen Ahlen und Tönnishäuschen. Auf der Strecke war eine Baustelle, an der der Verkehr mit einer Ampel geregelt wurde. Mehrere Fahrzeuge mussten wegen Rotlichts warten und ein 52-jähriger Autofahrer bemerkte die Situation zu spät. Der Mann aus Bad Rothenfelde fuhr auf ein vor ihm befindlichen Pkw einer 46-jährigen Ennigerloherin und schob dieses auf ein weiteres Auto einer 79-jährigen Sendenhorsterin. Rettungskräfte brachten alle Unfallbeteiligten zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro.

