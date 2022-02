Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrern Blutproben entnommen

Warendorf (ots)

Am Dienstagvormittag (1.2.2022) kontrollierten Polizisten Autofahrer in Ahlen. Bei der Überprüfung eines 31-Jährigen auf der Carl-Severing-Straße gab dieser gegenüber den Einsatzkräfte an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Bei einem 26-Jährigen, den die Beamten auf der Parkstraße angehalten hatten, bemerkten sie körperliche Auffälligkeiten. In beiden Fällen war der durchgeführte Drogenvortest positiv, so dass den Ahlenern jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren leiteten die Polizisten Ermittlungsverfahren gegen sie ein und untersagten ihnen die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen.

