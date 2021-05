Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kaminbrand in Bonn-Kessenich

Bonn (ots)

Bonn-Kessenich, Luisenstraße; 06.05.2021 6 Uhr

Um 6 Uhr am frühen Donnerstagmorgen wurde der Feuerwehr Bonn ein Kaminbrand in der Luisenstraße in Bonn-Kessenich gemeldet. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn kontrollierten an der Einsatzstelle unverzüglich den Kamin des dort befindlichen Wohngebäudes vom Inneren des Gebäudes und von außen. Für die Kontrolle des Kamins von außen wurde ein Drehleiterfahrzeug eingesetzt. Anschließend wurde der betroffene Kamin durch die Feuerwehr gekehrt und vorsorglich ein Löschangriff vorbereitet, falls durch den heißen Kamin angrenzende Bauteile des Gebäudes in Brand geraten. Maßgeblich zum Einsatzerfolg trug eine Kameradin der Löscheinheit Kessenich der Freiwilligen Feuerwehr bei, die über eine Ausbildung zur Schornsteinfegerin verfügt. Personen wurden durch den Kaminbrand nicht verletzt. Vorsorglich wurden die Bewohner des Gebäudes gebeten ihre Wohnungen bis zum Ende des Einsatzes zu verlassen. Im Einsatz befanden sich insgesamt 25 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 3, die Löscheinheit Kessenich der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Einsatzführungsdienst. Für die Dauer des Einsatzes in der Luisenstraße wurde die Feuer- und Rettungswache 1 durch die Löscheinheit Bonn-Mitte nachbesetzt.

