Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Bonn-Beuel Brand auf dem Gelände eines Metall- Entsorgungsbetriebes

Bonn (ots)

Gegen 04:00 Uhr wurde der Leitstelle Bonn ein Brandereignis auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Bonn-Beuel gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde das gemeldete Lagebild betätigt und erste Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet. Schwerpunkt war hier, die Brandausbreitung auf eine benachbarte Autowerkstatt zu verhindern. Nach der Einteilung in zwei räumliche Brandabschnitte wurde der Brand umfassend und auch erfolgreich bekämpft. Durch die Unterstützung des Betreibers und den Einsatz eines s.g. "Longreach Baggers" konnten letzte Brandnester wirksam bekämpft werden. Es waren insgesamt 25 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Im Umfeld der Einsatzstelle wurden Messungen durchgeführt, die aber keine messbaren Konzentrationen aufwiesen. Wegen möglicher Geruchsbelästigung erfolgte über die NINA App eine Information an die Bevölkerung. Der Einsatz dauerte bis ca. 06:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell