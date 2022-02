Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mit Lkw

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 2.2.2022 kam es gegen 10.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Beckumer Straße/Emanuel-von-Ketteler-Straße/Selma-Englisch-Straße in Ahlen. Ein 66-Jähriger befuhr mit einem Lkw die Beckumer Straße in Richtung stadtauswärts und bog nach rechts auf die Emnauel-von-Ketteler Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 81-jährigen Fahrradfahrer, der stadtauswärts unterwegs war und die Emanuel-von-Ketteler-Straße querte. Der Senior stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Ahlener zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

