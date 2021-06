Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (867) Versammlungsgeschehen in Fürth am 22.06.2021 - Verkehrslagemeldung

Fürth (ots)

Am Dienstagvormittag (22.06.2021) findet im Fürther Stadtteil Hardhöhe eine sich fortbewegende Versammlung statt. Hierbei ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr ist in Fürth eine Versammlung (Aufzug) angemeldet. Die Auftaktveranstaltung findet ab 09:30 Uhr in der Breslauer Straße / Würzburger Straße statt. Der Aufzug startet um 10:00 Uhr. Er führt stadteinwärts zur Wehlauer Straße. Dort ist ab ca. 10:30 Uhr die eigentliche Kundgebung in der Wehlauer Straße / Würzburger Straße geplant.

Zur Durchführung der Versammlung sind temporäre Verkehrssperrungen erforderlich:

- ab ca. 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr: Sperrung der Wehlauer Straße im nördlichen Bereich. Eine Zufahrt von der Hardstraße ist möglich.

- ca. 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr: Sperrung der Breslauer Straße zwischen der Würzburger Straße und der Hardstraße (Zufahrt von der Hardstraße ist möglich).

- ca. 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr: Sperrung der Würzburger Straße (B8) zwischen der Breslauer Straße und der Wehlauer Straße in stadteinwärtiger Richtung.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der Einsatzkräfte sowie die Haltverbote in der Breslauer Straße zu beachten und den Veranstaltungsbereich während des Aufzugs weiträumig zu umfahren.

Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell