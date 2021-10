Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 1,54 Promille im Auto unterwegs - Mettmann - 2110089

Mettmann (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Samstag (16. Oktober 2021) gegen 22.40 Uhr eine alkoholisierte Autofahrerin in Mettmann aus dem Verkehr ziehen.

Das war geschehen:

Ein 26-jähriger Heiligenhauser war gemeinsam mit seiner 24-jährigen Beifahrerin aus Velbert mit dem Auto auf der Homberger Straße in Fahrtrichtung Mettmann unterwegs. Vor ihm fuhr ein VW Polo, der seinen Ausssagen zufolge zwei Mal nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Daraufhin hupte der 26-Jährige, wodurch die Fahrerin des VWs an einer Bushaltestelle anhielt. Der 26-jährige Heiligenhauser hielt hinter ihr an, stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden der Polo-Fahrerin. Die Frau wirkte abwesend, wollte ihre Fahrt aber fortsetzen. Der 26-Jährige fuhr der Frau weiter hinterher und informierte die Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Polo-Fahrerin schließlich anhalten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille (0,77 mg/l). Die 57-jährige Düsseldorferin wurde zur Wache in Mettmann gebracht, wo eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Zeugen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell