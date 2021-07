Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 03.07.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Freitag, 02.07.2021, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall im Bereich der B 248/B 243 (Einmündung AS Seesen BAB 7). Ein 55jähriger Kradfahrer befuhr die Bundesstraße aus Osterode kommend in Richtung Seesen und übersah den Umstand, dass ein vor ihm fahrender 59jähriger Kradfahrer an einer dortigen Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten musste. In Folge dessen fuhr der 55jährige Kradfahrer auf das vordere Krad auf. Eine Mitfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000,00 Euro.

