Polizei Warendorf

POL-WAF: Wettereinsätze im Kreis Warendorf am Wochenende

Warendorf (ots)

Das Sturmtief "Roxana" hat am Sonntag auch im Kreis Warendorf für ergiebige Regenfälle und starken Wind gesorgt. Von größeren Schäden blieben die Bürger im Kreis jedoch verschont. Die Polizei erhielt lediglich zehn Meldungen. Überwiegend handelte es sich dabei um umgewehte Zäune oder umherfliegende Gegenstände. Diese Gefahrenstellen waren schnell beseitigt. Auf der Grevener Straße in Telgte- Westbevern warf der Wind gegen 10:45 Uhr einen Anhänger hinter einem Pkw um. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. In Warendorf sperrte das Ordnungsamt den Parkplatz Lohwall wegen Überflutungsgefahr. Sieben Pkw, die dort im Gefahrenbereich standen und deren Halter nicht erreicht werden konnten, wurden abgeschleppt und zur Splieterstraße gebracht. Dort können sie abgeholt werden. In Ahlen hielt die Baustellenampel auf der Hammer Straße am Sonntagnachmittag den Windböen nicht stand und lag quer auf der Fahrbahn. Kurzfristig standen auch Bahnunterführungen unter Wasser.

