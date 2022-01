Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Betrunken Auto gefahren

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 00:15 Uhr befuhr eine Streife des Polizeireviers Eislingen die Donzdorfer Straße in Süßen. Hierbei wurde ein Mercedes, der vor dem Streifenwagen fuhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 35-jährigen Mann an und behielten seinen Führerschein ein. Er erhält nun eine Anzeige.

