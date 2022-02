Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Flüchtiger Unfallbeteiligter gesucht

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (04.02.2022) einen schwarzen Opel Corsa in Warendorf-Hoetmar so beschädigt, dass das Auto nicht mehr fahrbereit ist.

Der Corsa wurde am Freitag gegen 20.00 Uhr am Rand der Ahlener Straße abgestellt. Ein Zeuge bemerkte die Beschädigungen Samstagmorgen und informierte den Eigentümer. Der Unbekannte muss mit seinem Fahrzeug hinten links so gegen den Kleinwagen gestoßen sein, dass dieser mit den rechten Reifen auf den Gehweg geschoben wurde. Anschließend flüchtete der Unfallbeteiligte ohne die Polizei zu informieren.

Hinweise zu dem Unbekannten bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell