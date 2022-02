Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Streit nach Fußballspiel

Warendorf (ots)

Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Mannschaften am Ende eines Fußballspiels hatten zur Folge, dass ein 49-jähriger Mann am Samstag (05.02.2021, 16.15 Uhr) in Ahlen verletzt wurde.

Nach einem Fußballspiel zwischen dem VFB Homburg und RW Ahlen, gab es an den Umkleidekabinen der Mannschaften an der August-Kirchner-Straße Streit. Ein Mann aus Oberhausen wurde dabei von einem Unbekannten in den Rücken getreten und leicht verletzt. Der Unbekannte zwar zwischen 20 und 25 Jahre alt und trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem RW Ahlen Fanschal.

Fast zeitgleich beleidigten sich rivalisierende Fußballfans auf dem Kunstrasenplatz vor den Umkleidekabinen. Ein 24-jähriger Mann aus Mühlheim an der Ruhr und eine 19-Jährige aus Duisburg gaben an, vermutlich von einem 29-jährigen Mann aus Ahlen beleidigt und bedrängt worden zu sein.

Während der Befragung und Kontrolle durch die Polizisten, verhielten sich die Beteiligten kooperativ.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell