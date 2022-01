Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Abschlussmeldung zu: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach 78-jähriger Frau

Südlohn (ots)

Die seit dem späten Nachmittag als vermisst gemeldete 78-jährige Frau aus Südlohn ist zwischenzeitlich unversehrt in Gescher angetroffen worden. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Öffentlichkeitsfahndung gelesen, die Frau erkannt und angesprochen. Anschließend informierte sie die Polizei, die die Vermisste wieder zurück zur Wohnanschrift brachte. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die dazugehörige Meldung ist inzwischen aus dem Presseportal entfernt worden.

