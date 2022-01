Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Farbschmierereien an Bankgebäude

Bocholt (ots)

Mutmaßlich mit Paintball-Munition beschossen wurde in Bocholt ein Gebäude eines Geldinstitutes. Neun senfgelbe Kleckse "zieren" Scheiben und die Fassade der Bank an der Königstraße. Zu dem Geschehen kam es mutmaßlich am Dienstag zwischen 21.30 und 22.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

