Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Vereinsheim

Vreden (ots)

Durchwühlte Schränke, geöffnete Geldkassetten und eine eingeschlagene Scheibe ließen Unbekannte bei einem Einbruch in der Bauerschaft Köckelwick in Vreden zurück. Die Täter hatten sich zwischen Sonntag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, gewaltsam Zugang in das Gebäude eines Vereins unweit der "Baumwollstraße" verschafft. Ob die Einbrecher Beute machten, ist unklar. Klar ist jedoch, dass die geöffneten Geldkassetten regelmäßig bargeldlos sind: Sie werden nur für Veranstaltungen genutzt, so ein Verantwortlicher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

