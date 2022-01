Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schaden erst später gesehen

Vreden (ots)

Ordentlich zerknittert ist nun der hintere rechte Kotflügel eines Volkswagens. Der dunkle Passat stand in Vreden auf einem Parkplatz eines Nahversorgungszentrums an der Ottensteiner Straße, als er am Silvestermorgen zwischen 10.50 und 11.30 Uhr angefahren wurde. Bemerkt hatte der Geschädigte den Schaden erst später, als er zuhause war. Die Werkstattkosten werden auf rund 1.500 Euro geschätzt. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

