POL-NI: Nienburg - Versuchter Einbruch in das Gesundheitsamt

Nienburg (ots)

(KEM) Ein oder mehrere bislang unbekannte/r Täter versuchte/n sich am vergangenen Wochenende Zutritt zum Gesundheitsamt in Nienburg zu verschaffen. In der Zeit von Samstag auf Sonntag, 13./14.03.2021, vermutlich zwischen ca. 19.00 Uhr und ca. 14.50 Uhr wurde versucht eine Kellerholztür an der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Darüber hinaus wurden auch Metallroste zu Kellerfenstern hochgebogen sowie ein Metallgitter zu einem Kellerraum aufgetreten. Aus unbekannter Ursache ließ/en der/die Täter von dem Einbruchversuch ab. Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Auffällige Beobachtungen können dieser unter (05021) 97780 mitgeteilt werden.

