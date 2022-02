Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auflagenbox samt Sitzauflagen brannte

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 6.2.2022 entdeckte ein Bewohner gegen 1.20 Uhr einen Brand im eigenen Garten am Soestweg in Beckum. Es stellte sich heraus, dass eine Auflagenbox samt Sitzauflagen in Brand gesetzt worden war. Es drohte die Gefahr, dass das Feuer auf das Gartenhaus übergriff. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, so dass am Gartenhaus kein größerer Schaden entstand. Die Polizei sucht nun Personen, die zwischen 1.00 Uhr und 1.20 Uhr rund um den Soestweg Verdächtiges, insbesondere Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell