POL-K: 210924-3-K Alkoholisiert gegen Warnbake - E-Bike-Fahrer in Klinik

Ein mit etwa 2,5 Promille alkoholisierter S-Pedelec-Fahrer (55) ist am Donnerstagabend (23. September) auf der Sankt-Tönnis-Straße im Stadtteil Worringen gegen eine Warnbake einer Baustelle gefahren, gestürzt und schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert worden. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein sowie das E-Bike und ordneten eine Blutprobe an. (ph/de)

