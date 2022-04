Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Seniorin wird Opfer eines Betruges

Kirchlengern (ots)

(sud) Am Donnerstag, den 21.04.2022 gegen 12 Uhr, erhielt eine 77-jährige Seniorin aus Kirchlengern einen Anruf von einer unbekannten Täterin. In dem Telefonat wurde der Seniorin mitgeteilt, dass ein Familienmitglied von der Polizei festgenommen wurde. Gegen Zahlung einer Kaution werde das Familienmitglied wieder 'frei gelassen'. Der Seniorin wurde ein Übergabeort mitgeteilt, wo es zur Übergabe eines hohen Geldbetrages an eine Täterin kam. Im Nachhinein bemerkte die Seniorin, dass sie Opfer eines Betruges geworden ist und informierte die Polizei. Im Verlauf der Ermittlungen konnte folgende Personenbeschreibung der Täterin, der das Geld übergeben wurde, in Erfahrung gebracht werden: ca. 25 bis 30 Jahre alt, 1,60m - 1,75m groß, dunkle Haare, kräftige Statur. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzten.

