Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim- Verkehrsunfall auf der B35

Germersheim (ots)

Am 18.06.2021 gegen 06:52 Uhr kam es auf der B35 an der Anschlussstelle Germersheim- Nord, in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall. Die 30-jährige Fahrerin eines PKW´s kollidierte beim Spurwechsel mit dem PKW eines 33-jährigen Fahrers. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte an mehreren Stellen mit der Leitplanke. Beide Fahrzeuge kamen auf der linken Fahrspur zum Stehen. Die Fahrer wurden bei dem Unfall beide leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B35 teilweise voll gesperrt werden.

