Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Westerholz: Zeugensuche nach Einbruch in PKW

Westerholz (ots)

Auf dem Parkplatz "Kumme" in Westerholz wurde am Sonntag (30.01.22) zwischen 15:10 und 15:40 Uhr die Scheibe eines parkenden Pkw zerstört. Es wurde eine Handtasche gestohlen.

In Tatortnähe wurden von den Geschädigten zwei Männer am Strand gesehen, die dort mit ihren Rottweilern spazieren gingen. Diese beiden haben eventuell verdächtige Beobachtungen gemacht und kommen als Zeugen in Betracht. Sie und andere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Husby zu melden (Tel.: 04634-9397980).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell