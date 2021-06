Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Wer hat den schwarzen Mini beschädigt?

Rahden (ots)

Wegen einer Unfallflucht wurde die Polizei am Samstag auf den Parkplatz des Krankenhauses Rahden gerufen.

Als die Besitzerin (43) gegen 10.45 Uhr zu ihrem auf dem Parkplatz an der Feldstraße / Hohe Mühle stehenden schwarzen Mini Cooper S zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Das Auto hatte seit Freitag, 9.55 Uhr vorwärts geparkt in einer der Parkbuchten gestanden. Vom Schadensverursacher fehlte jede Spur. Dieser hatte sich ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Örtlichkeit entfernt.

Wer Hinweise zu ihm geben kann, der meldet sich bitte unter Telefon (0571) 88660 beim Verkehrskommissariat Lübbecke.

