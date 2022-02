Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Schwerer Raub in Handarbeitsgeschäft am Kornmarkt, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Schleswig (ots)

Am Mittwochnachmittag (02.02.22), gegen 13.49 Uhr, betrat ein unbekannter Mann ein Handarbeitsgeschäft am Kornmarkt und bedrohte die hinter dem Verkaufstresen stehende Mitarbeiterin mit einer Spritze. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und floh anschließend mit den Tageseinnahmen von unter 100 Euro in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-männlich -ca.30 Jahre alt -ca. 180 - 185 cm groß und hager -braunes, kurzes und dünnes Haar -braune Augen -bekleidet mit einem dunklen Pullover, hellblauer Jeans, weißen Turnschuhen und einer blauen OP-Maske -der Mann sprach deutsch ohne Akzent

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen dieses schweren Raubes übernommen und fragt: Wer hat den oben beschriebenen Mann im Stadtgebiet Schleswig beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-840 zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell