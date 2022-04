Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall in Folge von Alkoholgenuss - Beifahrer leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Enger (ots)

(jd) Samstag (23.4.) fuhr ein 29-jähriger Bielefelder um 1.02 Uhr mit seinem VW auf dem Westfalenring in Fahrtrichtung Bünder Straße. Unmittelbar vor ihm befand sich ein Audi, der von einem 27-jährigen Mann aus Bünde gefahren wurde. Vor dem Kreisverkehr Westfalenring / Minden-Weseler-Weg und Bünder Straße bremste der Bünde sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Dies nahm der 29-Jährige augenscheinlich zu spät wahr und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Ein 20-jähriger Hiddenhauser, der auf der Rückbank des Audi saß, verletzte sich bei dem Unfall und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen drei Insassen des Audi blieben unverletzt. Der Fahrer des VW verletzte sich ebenfalls leicht, sein 21-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten in der Atemluft des 29-Jährigen Alkoholgeruchs fest. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte die Annahme, dass der Mann vor der Fahrt eine deutliche Menge Alkohol getrunken haben muss. ER wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Bünder Wache gebracht. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 12.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell