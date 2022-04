Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Rohbau - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der 66-jährige Eigentümer eines Wohnobjekts an der Waltgeriestraße bemerkte am Sonntag (25.4.), gegen 14.00 Uhr einen Einbruch. Unbekannte waren offenbar mit roher Gewalt in die Wohnung, die aktuell noch unbewohnt ist, eingedrungen und haben dort randaliert. Es wurden diverse Tapeten abgerissen und Unrat auf dem Boden verteilt. In einigen Zimmern wurde Mobiliar und Sanitäreinrichtungen mit Farbe beschmiert. Der genaue Sachschaden ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum wird eingegrenzt auf die Zeit zwischen vergangenem Montag und dem Wochenende. Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell