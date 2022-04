POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Tecklenburger Weg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Mittwoch (13.04., 10.30 - 22.45 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Straße Zum Stillen Frieden verschafft. Die Einbrecher gelangten den Erkenntnissen zufolge über den Balkon auf der rückwärtigen Gebäudeseite in die Wohnung im Obergeschoss. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Bei dem ...

