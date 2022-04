Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 68-Jähriger ins Gesicht geschlagen

Bad Hersfeld (ots)

Ein Pärchen geriet am Mittwoch (20.04.), gegen 17.50 Uhr, in der Straße "Hinterer Steingraben" in Streit. Ein 68-jähriger Bad Hersfelder wurde darauf aufmerksam und ging dazwischen, um den Streit zu schlichten, woraufhin der unbekannte Mann diesem unvermittelt mehrfach ins Gesicht schlug. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Der Unbekannte wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, schwarze, kurze Haare. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild und trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Jacke. Seine circa 20-jährige Begleiterin hat lange, dunkle Haare und war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

