Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit E-Bike

Poppenhausen (ots)

Am Samstag, den 16.04.2022 gegen 18:45 Uhr kam es auf der L 3307 zwischen Tränkhof und Abzweig Poppenhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike. Ein Vater und sein 13-jähriger Sohn waren mit einem E-Bike auf der L 3307 aus Richtung Tränkhof zum Sportplatz in Poppenhausen unterwegs. Kurz vor Poppenhausen kam ihnen ein unbekannter dunkelblauer Pkw entgegen. Der Fahrradfahrer kam ins Schlingern und stürzte mit dem E-Bike in den Straßengraben. Sein Sohn, welcher sich auf dem Gepäckträger befand, verletzte sich hierbei so schwer, dass er im Klinikum Fulda operiert werden musste. An dem E-Bike entstand leichter Sachschaden. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Unfallhergang und dem vermeintlichen blauen Pkw geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders, Telefon 06681/9612-0

Oßwald, POK' in

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell