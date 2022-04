Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbeutel gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Geldbeutel gestohlen

Alsfeld. Unbekannte stahlen einem 74-jährigen Mann aus Alsfeld am Dienstagnachmittag (19.04.), gegen 15 Uhr, seine schwarze Ledergeldbörse samt Inhalt. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "An der Au" griffen die Langfinger in die Tasche des Alsfelders und entwendeten zunächst unbemerkt den Geldbeutel. Der genaue Wert des Diebesguts ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell