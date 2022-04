POL-OH: Kein Diebesgut bei Geschäftseinbruch - Farbschmiererei auf Universitätsplatz

Fulda (ots) - In der Nacht mehrere Brände im Stadtgebiet Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (21.04.) kam es im Stadtgebiet zu insgesamt drei Bränden. Am Mittwochabend (20.04.), gegen 22.45 Uhr, informierte eine aufmerksame 30-jährige Zeugin die Polizei über ein Feuer an einem Gabelstapler auf einer Baustelle im Bereich der Michaelskirche in der Straße Michaelsberg Ecke Pauluspromenade. Unter telefonischer Anleitung ...

mehr