Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei nimmt Ausreißer-Gruppe am Hauptbahnhof Frankfurt am Main in Gewahrsam

Frankfurt am Main, Eltville (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 21.09.2021 konnten Beamte der Bundespolizei in Frankfurt am Main vier abgängige Jugendliche aus einer Wohngruppe im Rheingau in Gewahrsam nehmen.

Die 14-, 13- und 11-jährigen Mädchen sowie der 14-jährige Junge hatten sich am Montag aus Eltville am Rhein nach Frankfurt am Main aufgemacht. Nachdem sie am Abend nicht wieder in ihre Wohngruppe zurückgekehrt waren, wurden sie von der Polizeistation Eltville als Vermisst gemeldet.

Gegen 01:50 Uhr konnte die Jugendgruppe dann von Bundespolizisten im Hauptbahnhof Frankfurt am Main angetroffen werden. Die Jugendlichen wurden daraufhin in Gewahrsam genommen und wieder zu ihrer Unterkunft verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell