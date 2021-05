Polizei Hamburg

POL-HH: 210528-2. Zeugenaufruf nach schwerem Raub im Bereich der Außenalster

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.05.2021, vor Sonnenaufgang

Tatort: Hamburg, Bereich der Außenalster in der Nähe einer Bushaltestelle und eines Anlegers

Die Polizei bittet nach einem schweren Raub am 21.05.2021 im Umfeld der Außenalster, bei der ein 40-jähriger Mann schwer verletzt wurde, um Hinweise aus der Bevölkerung. Das LKA 144 führt die Ermittlungen.

Der schwer verletzte Geschädigte wurde im Bereich des Winterhuder Kais von Mitarbeitern der Stadtreinigung angetroffen. Er wies erhebliche Verletzungen im Bereich des Kopfes sowie Schürfwunden an den Händen auf. Er gab an, von zwei Männern geschlagen und seines Rucksacks beraubt worden zu sein. Die Tatzeit und der Tatort konnten im weiteren Verlauf nicht näher konkretisiert werden. Der Geschädigte soll außerdem von den beiden Tatverdächtigen ins Wasser gestoßen worden sein und sich selbstständig wieder herausbegeben haben, als die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung flüchteten.

Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und musste aufgrund der schweren Kopfverletzung intensivmedizinisch behandelt werden.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 Jahre - europäisches Erscheinungsbild - sprachen akzentfreies Deutsch

Ein Tatverdächtiger hatte dunkelblonde Haare. Sein Mittäter hatte eine Körpergröße von 185 bis 190 cm.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einem Polizeikommissariat zu melden. Th.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell