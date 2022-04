Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In der Nacht mehrere Brände im Stadtgebiet

Fulda (ots)

Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (21.04.) kam es im Stadtgebiet zu insgesamt drei Bränden.

Am Mittwochabend (20.04.), gegen 22.45 Uhr, informierte eine aufmerksame 30-jährige Zeugin die Polizei über ein Feuer an einem Gabelstapler auf einer Baustelle im Bereich der Michaelskirche in der Straße Michaelsberg Ecke Pauluspromenade. Unter telefonischer Anleitung durch die Feuerwehr konnten die 30-Jährige und ihr Begleiter die Flammen umgehend und noch vor Eintreffen der Streife mit Sand ersticken. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Gegen 23.30 Uhr meldete eine Anwohnerin der Polizei ein Feuer im Bereich der Jugendkulturfabrik in der Weimarer Straße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannten ein Holzunterstand mit Lagerraum sowie ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Ford Kuga und ein Bus des Herstellers Peugeot. Die Feuerwehr hatte den Brand zeitnah unter Kontrolle, sodass ein Übergreifen auf weitere Gebäude oder Fahrzeuge verhindert werden konnte. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Zu einem weiteren Brand an einem Corona-Testzentrum in der Madgdeburger Straße kam es am frühen Donnerstagmorgen (21.04.), gegen 2.50 Uhr. Hierbei wurde das Zelt der Testörtlichkeit an mehreren Stellen beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 5.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden durch die Brände glücklicherweise keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei in Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gehen die Beamten in allen drei Fällen von Brandstiftung aus. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch nach einer Frau, die von mehreren Zeugen zu den Brandzeiten im Bereich der Michaelskirche sowie der Magdeburger Straße gesehen wurde. Ob diese mit dem Sachverhalt in Verbindung steht, ist unklar. Die Dame kann mit langen Haaren, die zum Zopf gebunden waren, beschrieben werden. Sie trug einen braunen, knielangen Mantel und führte einen geschnürten Rucksack mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden oder der Identität der Frau geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Brandorte gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell