Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei nimmt Mann auf frischer Tat fest

Recklinghausen (ots)

Die Polizei ist in der vergangenen Nacht auf einen Supermarkt-Parkplatz an der Wartburgstraße gerufen worden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte mitbekommen, wie ein Mann gegen 2.15 Uhr offenbar zwei Autos mit einem (Ziegel-)Stein bewarf und anschließend in den Supermarkt einbrach. Der 19-jährige Tatverdächtige aus Marokko konnte auf frischer Tat gefasst werden. Er wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Wache. An den beiden Autos waren die Frontscheiben kaputt - die Höhe der Sachschäden steht noch nicht fest. An dem Supermarkt war ebenfalls eine Glasscheibe zerstört worden, der Mann wollte offensichtlich Getränke stehlen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

