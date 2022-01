Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Erfurter Straße wurde ein grauer Peugeot 508 angefahren und beschädigt. Die Unfallflucht passierte zwischen Samstagabend und Mittwochmittag. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Der Schaden vorne links wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Dorsten:

Auf dem Lidl-Parkplatz an der Borkener Straße wurde am frühen Mittwochnachmittag ein brauner VW Caddy bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne sich zu kümmern. Der Schaden am hinteren linken Stoßfänger wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr auf dem Parkplatz waren und Hinweise auf den oder die Verursacher/in machen können.

Marl:

Auf den Kurzzeitparkplätzen vor dem Marienhospital an der Hervester Straße hat es am Mittwochmittag eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein silberner Suzuki Vitara beschädigt. Rund 1.000 Euro wird die Beseitigung des Unfallschadens kosten. Passiert sein muss das Ganze zwischen 13 und 14 Uhr.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die jeweils zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

