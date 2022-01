Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall an Autobahnzubringer

Recklinghausen (ots)

Auf der Essener Straße, an der Auffahrt zur A42 in Richtung Duisburg, hat es am Mittwochmittag einen Auffahrunfall gegeben. Eine 48-jährige Frau aus Marl wurde dabei leicht verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie gegen 13.40 Uhr auf der Essener Straße in Richtung Essen unterwegs und wollte dann auf die A42 in Richtung Duisburg fahren. Weil sie offenbar befürchtete, dass ein E-Scooter-Fahrer noch die Fahrbahn überqueren wollte, bremste sie abrupt ab, so dass der 61-jährige Autofahrer aus Duisburg dahinter auffuhr. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

